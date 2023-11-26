Дизель вместо бензина или наоборот: что будет с вашим авто, если перепутать топливо

Как поступить, если перепутали пистолеты на АЗС: называем самые безболезненные варианты для вашего кошелька

Одним из важнейших пунктов в обслуживании автомобиля является выбор правильного топлива для автомобиля. Все люди подвержены ошибкам, и иногда случается так, что случайно залили дизель вместо бензина или наоборот.

Чаще такое случается, когда у человека несколько автомобилей с разным видом топлива. Или когда одалживаешь машину другу или родственнику. Так что будет, если вы случайно перепутали горючее?

Основной совет — не паникуйте

Если в автомобиль, оснащенный бензиновым двигателем, попадет дизель, это может вызвать ряд серьезных проблем. У дизельного топлива имеется отличное от бензина высокое содержание смазочных добавок и меньшее октановое число.

Дизель слишком густой для автомобиля с бензиновым двигателем. Это приводит к неправильной работе системы впрыскивания горючего. Двигатель начнет греметь, тяжело работать, из выхлопной трубы будет выбрасываться черный дым. К тому же автомобиль будет плохо реагировать на педаль газа.

Если вместо дизеля залить бензин, история будет несколько другой. Бензин напротив имеет высокое октановое число. Но его свойства также могут нанести серьезный вред дизельному двигателю. И проблемы начнутся уже на этапе впрыскивания.

В дизельных двигателях используется высокое давление для впрыска топлива. При несоответствии топлива система повреждается, и из строя выходит много ее элементов. Также может серьезно пострадать дизельный насос, если туда попадет бензин.

Если вы ошиблись, прежде всего, не паникуйте. Не запускайте двигатель и обратитесь к специалистам для слива топлива и промывки системы. Лучше вызовите эвакуатор. Иногда бывает, что нужно заменить все фильтры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-10 нержавеющих авто.