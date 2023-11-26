Дизель замість бензину або навпаки: що буде з вашим авто, якщо переплутати пальне

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Одним з найважливіших пунктів в утриманні автомобіля є вибір правильного пального для автомобіля. Усі люди схильні до помилок, і часом стається так, що випадково залили дизель замість бензину або навпаки.

Найчастіше таке трапляється, коли у людини декілька автомобілів з різним видом палива. Або коли позичаєш машину другові чи родичу. То що буде, якщо ви випадково переплутали пальне?

Основна порада — не панікуйте

Якщо в автомобіль, оснащений бензиновим двигуном, потрапить дизель, це може викликати низку серйозних проблем. У дизельного пального є відмінний від бензину високий вміст мастильних добавок, та менше октанове число.

Дизель занадто густий для автомобіля з бензиновим двигуном. Це призводить до неправильної роботи системи впорскування пального. Двигун почне гриміти, важко працювати, з вихлопної труби викидатиметься чорний дим. До того ж автомобіль погано реагуватиме на педаль газу.

Якщо замість дизелю залити бензин, історія буде виглядати трохи інакше. Бензин навпаки має високе октанове число. Та його властивості також можуть завдати серйозної шкоди дизельному двигуну. І проблеми почнуться вже на етапі впорскування.

У дизельних двигунах для впорскування пального використовується високий тиск. При невідповідності палива система пошкоджується, і з ладу виходить багато її елементів. Також може серйозно постраждати дизельний насос, якщо туди потрапить бензин.

Якщо ви помилились, перш за все, не панікуйте. Не запускайте двигун і зверніться до фахівців для зливання пального та промивання системи. Краще викличте евакуатор. Іноді буває таке, що потрібно замінити всі фільтри.

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