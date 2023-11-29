Топ-5 авто, які можуть проїхати до 500 тис. км без капремонту

У переліку представлено машини в абсолютно різних цінових категоріях.

Надійність — головна перевага сучасних автомобілів. Здатність подолати серйозний шлях без серйозних капіталовкладень — це те, чим володіє далеко не кожен автомобіль.

У цій статті ми назвемо машини, які можуть проїхати до 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. І вони далі продовжуватимуть їздити, за умови, що за ними гарно доглядатимуть.

Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B5, укомплектований 1,8 турбованим двигуном, може проїхати понад пів мільйона кілометрів. При цьому автомобіль не потребуватиме капітального ремонту. Але таких результатів можна досягти лише якщо своєчасно проходити технічне обслуговування.

Subaru Outback

На четвертому місці опинився популярний кросовер Subaru Outback, відомий своєю надійністю та високою якістю виготовлення. Його платформа використовує технології, які роблять автомобіль витривалим і готовим до різних умов експлуатації.

Модель володіє системою повного приводу, що підсилює його стійкість на дорозі та забезпечує відмінне керування в різних умовах. Крім того, Subaru славиться своєю технологією Boxer, яка забезпечує низький центр ваги, що позитивно впливає на стійкість та керованість.

Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia I покоління (також відома як Octavia Tour) виготовлялася в період з 1996 по 2010 рік. Ця модель була популярною завдяки своїй просторій кабіні, економічності та загальній функціональності.

Щодо надійності, то Skoda Octavia I покоління відома як надійний автомобіль з досить міцною конструкцією. Вона часто отримувала позитивні відгуки за якість матеріалів та добре спроєктований салон. Двигуни також вважаються досить ефективними і надійними.

Toyota Corolla

Toyota Corolla з 1,6-літровим двигуном відома своєю високою надійністю. Ця модель автомобіля має хорошу репутацію завдяки своїй простоті, ефективності та невибагливості в обслуговуванні. Toyota Corolla регулярно входить до списку найбільш надійних автомобілів завдяки якості виготовлення, довговічності компонентів та економічності у використанні.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser славиться своєю надійністю та довговічністю. Цей великий позашляховик вирізняється потужними двигунами, високоякісною конструкцією та здатністю працювати в різних умовах. Land Cruiser добре адаптований до бездоріжжя і відомий своєю здатністю подолати важкі умови.

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