Три кращі альтернативи Chevrolet Aveo за ціною до $10 тисяч

Вони набагато кращі за технічним оснащенням, та і на вигляд

Світовий автопром постійно змінюється — щодня з’являються нові моделі, як дешеві, так і елітні. Та коли стоїть вибір, яке авто купити з обмеженим бюджетом, то достойних варіантів не так і багато.

Якщо ви шукаєте оптимальний баланс між комфортом, вартістю та споживання пального, зверніть увагу на ці альтернативи Chevrolet Aveo. Усі вони мають ціну менш як 10 тисяч доларів.

Ford Fiesta

Ця модель завоювала популярність завдяки своєму динамічному дизайну та компактності. Fiesta є ідеальним варіантом для тих, кому потрібен економічний автомобіль.

Завдяки добре підібраній підвісці та точному кермовому управлінню, машина рухається доволі плавно як у місті, так і на трасі. У вказаному ціновому діапазоні можна купити Ford Fiesta до 2018 року (VIII покоління) з бензиновим або дизельним двигуном.

Hyundai Accent

Hyundai Accent вирізняється елегантним зовнішнім виглядом і широким спектром технологічних рішень. Модель має якісний салон та сидіння, сучасний та ергономічний дизайн, характерний для того часу. Випускався автомобіль у кузові седана і хетчбека.

За вказану суму можна купити Hyundai Accent 2012 року з 1,4 або 1,6-літровим бензиновим двигуном з механічною або автоматичною коробкою передач. У змішаному циклі машина витрачає лише 6 літрів на 100 км.

Авто непогано оснащене як на той час. Тут є кондиціонер, системи безпеки (антиблокування гальм, подушки безпеки тощо).

Kia Rio

Kia Rio — стильний та сучасний автомобіль з використанням сучасних матеріалів в салоні, інноваційними функціями та компактними розмірами. У ціновому діапазоні до 10 тисяч доларів можна купити Kia Rio 2012-2013 років випуску у вигляді седана або хетчбека.

Він може бути обладнаний бензиновими двигунами різного об’єму, зазвичай 1,4 або 1,6-літровим. Випускався цей автомобіль з автоматичною та механічною трансмісією.

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