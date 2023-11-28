Аналог Maybach GLS від Huawei став шалено популярним: у чому особливість авто

Презентація відбудеться до кінця 2023 року

Новий гібридний позашляховик Huawei Aito M9 коштуватиме близько 70 тисяч доларів. Його називають прямим конкурентом Mercedes-Maybach GLS, який значно дорожчий.

Авто від Huawei ще навіть офіційно не представлене, але вже стало дуже популярним на місцевому ринку. Про це повідомляє видання Mydrivers.com.

На нього зібрали уже понад 33 тисячі передзамовлень. Зважаючи на те, що офіційного анонсу ще не було, і ціна оголошена лише орієнтовна, це дуже багато.

То чим унікальне це авто?

Раніше в Huawei пообіцяли провести презентацію свого нового позашляховика до кінця року. Але точної дати ще не відомо.

Цікаво, що автомобіль перебуває в одному сегменті з легендарним Mercedes-Maybach GLS, який коштує понад 200 тисяч доларів (залежно від комплектації). Розмір кузова, потужність моторів, оснащення та розміри у цих автомобілів дуже схожі. І навіть колірна гама викликає певні асоціації.

У китайському Мінпромі заявляли, що автомобіль матиме такі габарити: 5230х1999х1800 мм. Довжина колісної бази тут дуже велика — понад 311 см.

Huawei Aito M9, як уже згадувалось, отримає гібридну силову установку. Вона складатиметься з 1,5-літрового ДВС та двох електромоторів. Вони надають автомобілю запасу ходу в 175 км (лише на електриці). Сумарна потужність двигунів досягатиме 500 кінських сил.

Згодом також випустять електрокар Huawei Aito M9 з запасом ходу, що перевищуватиме 600 кілометрів. Він підтримуватиме технологію надшвидкого заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нова Toyota Camry отримала двигун потужністю 700 "коней". Вона вийде на ринок уже в лютому.