Власник Tesla з величезним пробігом поділився важливою рекомендацією щодо акумулятора

Власник електрокару поплатився за зекономлені гроші на бензин і мастило

Усім з нас неприємно, коли побутова техніка ламається саме в той момент, коли гарантія на неї закінчилась. І тоді потрібно розщедрюватися на нову техніку, або ж ремонт.

На жаль, таке стається і з електрокарами. Користувач Reddit відправив свою Model S, у якої знизився час автономності з 435 до 346 кілометрів після 260 тисяч км пробігу, розраховувавши на ремонт. Але сервісний центр виставив йому рахунок-фактуру з шаленою сумою, пише Сarscoops.

Подробиці

Користувач соцмережі вказує, що йому надіслали рахунок на 19 346 доларів. Саме стільки коштує батарея електрокара.

"Будьте обережними. Ви можете заощаджувати на заміні мастила або бензині, але обов’язково відкладіть гроші на акумулятор", — пише користувач. Він повідомив, що гарантія закінчилась 4 місяці тому, а тепер йому потрібно новий акумулятор. До того ж власник Тесли рекомендує почати заощаджувати, відкладаючи гроші, відразу після купівлі електрокара.

Та загалом чоловік задоволений своїм вибором. Він отримав ще чотири роки гарантії або 80 тисяч км пробігу.

Як повідомляв "Телеграф", власник Tesla зіпсував свій електрокар швидкісною зарядкою. Він хотів як краще, а попав на 9000 доларів.