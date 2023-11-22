Всього 20 тисяч доларів: в Україну привезли новенький електрокар з величезним запасом ходу

Машина має просто чудові характеристики

Український авторинок продовжує наповнюватись електрокарами. Незважаючи на загрозу відключень світла при похолоданні та у зв’язку з постійними російськими обстрілами енергосистеми, українці все частіше пересідають на машини з електродвигуном.

Нещодавно в Україну привезли електромобіль Honda M-NV. Ця модель з’явилась у продажу у 2021 році, і є однією з найпопулярніших в Китаї.

Це компактний, повнопривідний автомобіль, який розрахований на експлуатацію в межах міста та для міжміських поїздок. Розповідаємо про нього детальніше.

Технічні характеристики Honda M-NV

Кузов у Honda M-NV дуже схожий на Civic за формою. Він має панорамний люк, світлодіодні фари та інші елементи, а за характеристиками конкурує з електричними машинами інших брендів. А за ціною ця модель дуже вигідна. До прикладу, в Україні її зараз продають всього за 20 тисяч доларів.

Потужність мотора автомобіля складає 163 кінські сили — це дозволить комфортно їздити не лише в місті, але й на трасі. У парі з потрійною батареєю потужністю 61,3 кВт електрокар може на 1 заряді проїжджати 480 кілометрів. Такий запас ходу є не у кожного сучасного автомобіля, особливо у бюджетному сегменті.

Максимальна швидкість авто складає 140 км/год. Вона обмежена електронікою — для продовження терміну служби силової установки. У топовій комплектації Honda M-NV має весь набір сучасних функцій безпеки, а також задній парктронік, дистанційний доступ, камери тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Toyota відкликає пів мільйона машин через проблеми з гальмами. Щоправда, перелік моделей не назвали.