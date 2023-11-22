Всего 20 тысяч долларов: в Украину привезли новенький электрокар с огромным запасом хода

Машина имеет просто отличные характеристики.

Украинский авторынок продолжает наполняться электрокарами. Несмотря на угрозу отключения света при похолодании и в связи с постоянными российскими обстрелами энергосистемы, украинцы все чаще пересаживаются на машины с электродвигателем.

Недавно в Украину привезли электромобили Honda M-NV. Эта модель появилась в продаже в 2021 году и является одной из самых популярных в Китае.

Это компактный, полноприводный автомобиль, рассчитанный на эксплуатацию в пределах города и для междугородных поездок. Рассказываем о нем поподробнее.

Технические характеристики Honda M-NV

Кузов у Honda M-NV очень похож на Civic по форме. Он обладает панорамным люком, светодиодными фарами и другими элементами, а по характеристикам конкурирует с электрическими машинами других брендов. А по цене эта модель очень выгодна. К примеру, в Украине ее сейчас продают всего за 20 тысяч долларов.

Мощность мотора автомобиля составляет 163 лошадиные силы – это позволит комфортно ездить не только в городе, но и на трассе. В паре с тройной батареей мощностью 61,3 кВт электрокар может на 1 заряде проезжать 480 км. Такой запас хода есть не у каждого современного автомобиля, особенно в бюджетном сегменте.

Максимальная скорость авто составляет 140 км/ч. Она ограничена электроникой – для продления срока службы силовой установки. В топовой комплектации Honda M-NV имеет весь набор современных функций безопасности, а также задний парктроник, дистанционный доступ, камеры и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Toyota отзывает полмиллиона машин из-за проблем с тормозами. Правда, список моделей не назвали.