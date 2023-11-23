"Я вже шкодую": власник найпопулярнішого в Україні електрокара ошелешив заявою

Його електрокар може за пів ночі зарядитись лише на 10%.

Українець Андрій Скляренко, який проживає у США, купив свій Volkswagen ID.4 понад 7 місяців тому, і він не надто задоволений електрокаром. Чоловік каже, що шкодує про покупку.

Він розповідає про усі недоліки авто, яке є найпопулярнішим в Україні електрокаром, на відео. Ролик опублікований на його каналі AVAN Cars.

Основні проблеми в авто

Перший мінус автомобіля — експлуатація взимку. Точніше, у власника виникли проблеми з роботою клімат-контролю в холодний період року. Потрібно близько 20 хвилин, щоб прогріти салон, і навіть після цього часу всередині недостатньо тепло.

Чоловік каже: якщо у вашому регіоні не дуже холодні зими, то проблем не виникне. Але в Міннесоті, де він живе, у цьому автомобілі йому було холодно.

Андрій Скляренко звертає увагу на ще одну проблему, яка йому дуже не подобається. Річ у тім, що для того, щоб зняти автомобіль з зарядки, потрібно користуватись ключами. Потрібно повернутись додому, знайти ключі, натиснути відповідну кнопку, і аж тоді можна від’єднати зарядку.

Погана якість лобового скла — ще один пункт, на який скаржиться чоловік. Зокрема, він стверджує, що у його авто по всьому лобовому склі є спотворення зображення. І до цього не можливо звикнути. Він приїхав до офіційного дилера, але там не бачать проблеми, кажучи, що це є варіантом норми.

Також Андрій Скляренко каже, що мобільний додаток для Volkswagen ID.4 на ОС iOS — просто жахливий. Він "нічого не вміє" і постійно виходить з облікового запису. Це дуже не зручно, тому чоловік ним не користується.

Проблем у салоні, на думку власника, ще більше. На кермі немає кнопки відповіді на телефонний дзвінок. Сенсорні кнопки не зручні, вони "не мають ніякого стосунку до майбутнього".

Круїз-контроль непередбачуваний, він дивно працює. Одного разу він їхав у лівій смузі руху, збоку — бетонна стіна. І що робить Volkswagen? Він просто їде у те бетонне огородження. Ймовірно, він його не побачив. Розмітка була ідеальною, погода — також. До того ж електрокар не повідомив водія про це — він просто вимкнув функцію утримання в русі. Тому чоловік каже, що тепер не користується круїз-контролем, адже це не зручно і небезпечно.

Інші проблеми у салоні — інколи не з першого разу вмикається підігрів сидінь чи клімат-контроль. Але вишенька на торті — це задні склопідіймачі, точніше функція Rear. Це сенсорна кнопка, яку потрібно натиснути, перш ніж скористатися кнопкою склопідіймачів. Часто вона натискається випадково, коли водій кладе руку на поверхню зліва.

Також Андрій Скляренко каже, що автомобіль часом самостійно вирішує знизити потужність зарядки. У результаті електрокар може за пів ночі зарядитися лише на 10%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли новенький електрокар з величезним запасом ходу. Він коштує 20 тисяч доларів.