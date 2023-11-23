"Я уже жалею": владелец самого популярного в Украине электрокара ошарашил заявлением

Его электрокар может за полночи зарядиться всего на 10%.

Проживающий в США украинец Андрей Скляренко купил свой Volkswagen ID.4 более 7 месяцев назад, и он не слишком доволен электрокаром. Мужчина говорит, что сожалеет о покупке.

Он рассказывает обо всех недостатках авто, которое является самым популярным в Украине электрокаром, на видео. Ролик опубликован на его канале AVAN Cars.

Основные проблемы в авто

Первый минус автомобиля – эксплуатация зимой. Вернее, у владельца возникли проблемы с работой климат-контроля в холодный период года. Потребуется около 20 минут, чтобы прогреть салон, и даже после этого времени внутри недостаточно тепло.

Мужчина говорит: если в вашем регионе не очень холодные зимы, то проблем не возникнет. Но в Миннесоте, где он живет, в этом автомобиле ему было холодно.

Андрей Скляренко обращает внимание на еще одну проблему, которая очень не нравится. Дело в том, что, для того чтобы снять автомобиль с зарядки, нужно пользоваться ключами. Необходимо вернуться домой, найти ключи, нажать соответствующую кнопку, и тогда можно отключить зарядку.

Плохое качество лобового стекла – еще один пункт, на который жалуется мужчина. В частности, он утверждает, что у его авто по всему лобовому стеклу есть искажение изображения. И к этому нельзя привыкнуть. Он приехал к официальному дилеру, но там не видят проблемы, говоря, что это вариант нормы.

Также Андрей Скляренко говорит, что мобильное приложение для Volkswagen ID.4 на ОС iOS – просто ужасное. Оно "ничего не умеет" и постоянно выходит из аккаунта. Это очень не удобно, потому мужчина им не пользуется.

Проблем в салоне, по мнению владельца, еще больше. На руле нет кнопки ответа на телефонный звонок. Сенсорные кнопки не удобны, они "не имеют никакого отношения к будущему".

Круиз-контроль непредсказуем, он странно работает. Однажды он ехал в левой полосе движения, сбоку – бетонная стена. И что делает Volkswagen? Он просто едет в бетонное ограждение. Вероятно, электрокар его не увидел. Разметка была идеальной, погода тоже. К тому же автомобиль не уведомил водителя об этом — он просто выключил функцию удержания в движении. Поэтому мужчина говорит, что теперь не пользуется круиз-контролем, ведь это не удобно и опасно.

Другие проблемы в салоне – иногда не с первого раза включается подогрев сидений или климат-контроль. Но вишенка на торте – это задние стеклоподъемники, точнее функция Rear. Это сенсорная кнопка, которую нужно нажать, прежде чем воспользоваться кнопкой стеклоподъемников. Часто она нажимается случайно, когда водитель кладет руку на поверхность слева.

Также Андрей Скляренко говорит, что автомобиль иногда самостоятельно решает снизить мощность зарядки. В результате электрокар может за пол ночи зарядиться всего на 10%.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украину привезли новенький электрокар с огромным запасом хода. Он стоит 20 тысяч долларов.