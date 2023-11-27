Владелец Tesla с огромным пробегом поделился важной рекомендацией по поводу аккумулятора

Владелец электрокара поплатился за сэкономленные деньги на бензин и масло

Всем из нас неприятно, когда бытовая техника ломается именно в тот момент, когда гарантия на нее кончилась. И тогда нужно раскошеливаться на новую технику, или ремонт.

К сожалению, такое происходит и с электрокарами. Пользователь Reddit отправил свою Model S, у которой снизилось время автономности с 435 до 346 км после 260 тысяч км пробега, рассчитывая на ремонт. Но сервисный центр выставил ему счет-фактуру с сумасшедшей суммой, пишет Сarscoops.

Подробности

Пользователь соцсети указывает, что ему прислали счет на 19 346 долларов. Именно столько стоит батарея электрокара.

"Будьте осторожны. Вы можете экономить на замене масла или бензина, но обязательно отложите деньги на аккумулятор", — пишет пользователь. Он сообщил, что гарантия закончилась 4 месяца назад, а теперь ему нужен новый аккумулятор. К тому же владелец Теслы рекомендует начать экономить, откладывая деньги, сразу после покупки электрокара.

Но вообще мужчина доволен своим выбором. Он получил еще четыре года гарантии или 80 тысяч км пробега.

Как сообщал "Телеграф", владелец Tesla испортил свой электрокар скоростной зарядкой. Он хотел как можно лучше, а попал на 9000 долларов.