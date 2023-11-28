Аналог Maybach GLS от Huawei стал безумно популярным: в чем особенность авто

Презентация состоится до конца 2023 года

Новый гибридный внедорожник Huawei Aito M9 будет стоить около 70 тысяч долларов. Его называют прямым конкурентом Mercedes-Maybach GLS, который значительно дороже.

Авто от Huawei еще даже официально не представлено, но уже стало очень популярным на местном рынке. Об этом сообщает издание Mydrivers.com.

На него собрали уже более 33 тысяч предзаказов. Учитывая, что официального анонса еще не было, и цена объявлена только ориентировочная, это очень много.

Так чем уникален этот автомобиль?

Ранее в Huawei пообещали провести презентацию своего нового внедорожника до конца года. Но точной даты еще неизвестно.

Интересно, что автомобиль находится в одном сегменте с легендарнымMercedes-Maybach GLS, который стоит более 200 тысяч долларов (в зависимости от комплектации). Размер кузова, мощность моторов, оснащение и размеры у этих автомобилей очень схожи. И даже цветовая гамма вызывает определенные ассоциации.

В китайском Минпроме заявляли, что автомобиль будет иметь следующие габариты: 5230х1999х1800 мм. Длина колесной базы здесь очень велика – более 311 см.

Huawei Aito M9, как уже упоминалось, получит гибридную силовую установку. Она состоит из 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов. Они предоставляют автомобилю запас хода в 175 км (лишь на электричестве). Суммарная мощность двигателей будет достигать 500 лошадиных сил.

В будущем выпустят электрокар Huawei Aito M9 с запасом хода, который будет превышать 600 километров. Он будет поддерживать технологию сверхбыстрой зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новая Toyota Camry получила двигатель мощностью 700 "лошадей". Она выйдет на рынок уже в феврале.