Таких уже не выпускают: 3 легендарных марки авто, за которыми выстраивались в очередь

Это настоящие легенды

В мире автомобилей, где технологии стремительно развиваются, а конкуренция невероятно высока, иногда мы вспоминаем о тех временах, когда по дорогам ездили настоящие легенды автопрома. Среди них были такие бренды, за которыми выстраивались в очередь.

Журналисты издания Autoevolution рассказали, что о каждом из этих брендов ежемесячно ищут информацию более 110 тысяч раз. Окунемся в прошлое и вспомним три автомобильных легенды, которые сейчас, к сожалению, уже не выпускаются.

Saab – шведская элегантность

Когда-то на улицах городов и поселков Швеции и других стран мира можно было увидеть автомобили Saab. Этот бренд славился не только своей изящной и стильной внешностью, но и передовыми техническими решениями. Saab всегда отличался инновациями. К примеру, он впервые внедрил турбонаддув в массовое производство своих авто.

Однако, к сожалению, даже такой автомобильный гигант не застрахован от трудностей. В 2011 году Saab объявил о банкротстве из-за финансовых трудностей и неудач в управлении. Он не смог адаптироваться к изменениям на рынке и ушел в прошлое.

Pontiac – страсть к скорости

Американский производитель Pontiac всегда отличался своим подходом к изготовлению автомобилей. С момента основания в 1926 году Pontiac пользовался популярностью благодаря своим спортивным и мощным моделям. Легендарные Firebird и GTO остаются в памяти автолюбителей как символы скорости.

Однако в 2010 году General Motors, владелец Pontiac, принял решение о закрытии бренда в рамках реструктуризации компании во время экономического кризиса. Существование Pontiac стало неотъемлемой частью истории американского автопрома.

Oldsmobile – от инноваций до классики

Oldsmobile – бренд, также принадлежавший General Motors и считавшийся одним из старейших в истории автомобилестроения. В течение своего существования Oldsmobile прошел путь от инновационных до более классических моделей. Модель Oldsmobile Curved Dash, выпущенная в 1901 году, считается одним из первых автомобилей в мире. Однако в 2004 году General Motors решил закрыть Oldsmobile из-за снижения спроса и стратегических преобразований в компании.

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