Укр

Создана первая гоночная Audi, на которой можно ездить по обычным дорогам

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Audi R8 GT2 Новость обновлена 24 ноября 2023, 09:31
Audi R8 GT2. Фото motor1

Максимальная скорость авто составляет 340 км/ч

Немецкая компания ABT Sportsline, специализирующаяся на тюнинге автомобилей, представила свою новейшую и очень сложную разработку. Это гоночный автомобиль, на котором можно ездить по обычным дорогам.

Его создали на основе легендарного гоночного купе Audi R8 GT2. ABT XGT повысила мощность двигателя до 630 лошадиных сил, хотя оригинальная машина имела лишь 612 "лошадей", сообщает Motor1.

Что изменило ателье ABT Sportsline

Audi R8 GT2

Массу автомобиля удалось уменьшить на 170 килограммов. Этого результата добились благодаря удалению системы Quattro (разработана специально для обеспечения эффективного распределения мощности между передними и задними колесами), а также использованию углеволокна.

Разрабатывали автомобиль целых два года, ведь начальство никак не могло согласовать проект. Целью было создать суперкар, не похожий на гоночный автомобиль, а настоящий гоночный автомобиль, который сможет ездить по дорогам обычного пользования, с собственным номерным знаком.

Audi R8 GT2

Руль автомобиля сотрудники ателье решили не менять, но добавили полный каркас безопасности. Также добавлена камера заднего вида, ручной тормоз, обычная цифровая приборная панель, и центральный замок. В салоне теперь есть кнопки управления кондиционером, авторегулировка зеркал и многое другое. Выхлопная система теперь соответствует нормам выбросов, установлено другое ПО и система заправки и торможения.

Любопытно, что каждый владелец такого авто сможет полностью настроить его в зависимости от собственных нужд. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 310 км/ч.

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#Audi #Авто #ABT Sportsline