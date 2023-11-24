Создана первая гоночная Audi, на которой можно ездить по обычным дорогам

Максимальная скорость авто составляет 340 км/ч

Немецкая компания ABT Sportsline, специализирующаяся на тюнинге автомобилей, представила свою новейшую и очень сложную разработку. Это гоночный автомобиль, на котором можно ездить по обычным дорогам.

Его создали на основе легендарного гоночного купе Audi R8 GT2. ABT XGT повысила мощность двигателя до 630 лошадиных сил, хотя оригинальная машина имела лишь 612 "лошадей", сообщает Motor1.

Что изменило ателье ABT Sportsline

Массу автомобиля удалось уменьшить на 170 килограммов. Этого результата добились благодаря удалению системы Quattro (разработана специально для обеспечения эффективного распределения мощности между передними и задними колесами), а также использованию углеволокна.

Разрабатывали автомобиль целых два года, ведь начальство никак не могло согласовать проект. Целью было создать суперкар, не похожий на гоночный автомобиль, а настоящий гоночный автомобиль, который сможет ездить по дорогам обычного пользования, с собственным номерным знаком.

Руль автомобиля сотрудники ателье решили не менять, но добавили полный каркас безопасности. Также добавлена камера заднего вида, ручной тормоз, обычная цифровая приборная панель, и центральный замок. В салоне теперь есть кнопки управления кондиционером, авторегулировка зеркал и многое другое. Выхлопная система теперь соответствует нормам выбросов, установлено другое ПО и система заправки и торможения.

Любопытно, что каждый владелец такого авто сможет полностью настроить его в зависимости от собственных нужд. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 310 км/ч.

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