Створено першу гоночну Audi, якою можна їздити звичайними дорогами

Максимальна швидкість авто складає 340 км/год

Німецька компанія ABT Sportsline, яка спеціалізується на тюнінгу автомобілів, представила свою найновішу і дуже складну розробку. Це гоночний автомобіль, яким можна їздити звичайними дорогами.

Його створили на базі легендарного гоночного купе Audi R8 GT2. ABT XGT підвищила потужність двигуна до 630 кінських сил, хоча оригінальна машина мала лише 612 "коней", повідомляє Motor1.

Що змінило ательє ABT Sportsline

Масу автомобіля вдалось зменшити аж на 170 кілограмів. Цього результату досягли завдяки видаленню системи Quattro (розроблена спеціально для забезпечення ефективного розподілу потужності між передніми та задніми колесами), а також використанню вуглеволокна.

Розробляли автомобіль цілих два роки, адже начальство ніяк не могло погодити проєкт. Метою було створити суперкар, не схожий на гоночне авто, а справжній гоночний автомобіль, який зможе їздити дорогами звичайного користування, з власним номерним знаком.

Кермо автомобіля співробітники ательє вирішили не змінювати, але додали повний каркас безпеки. Також додано камеру заднього виду, ручне гальмо, звичайну цифрову панель приладів, а також центральний замок. У салоні тепер є кнопки керування кондиціонером, авторегулювання дзеркал та багато іншого. Вихлопна система тепер відповідає нормам викидів, встановлено інше ПЗ та систему заправки і гальмування.

Цікаво, що кожен власник такого авто зможе повністю налаштувати його залежно від власних потреб. Максимальна швидкість цього автомобіля складає 310 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про "скромний" гараж нардепа Олександра Дубінського, автівки якого заарештував суд Києва.