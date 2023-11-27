Таких вже не випускають: 3 легендарні марки авто, за якими шикувались в чергу

Це справжні легенди

У світі автомобілів, де технології стрімко розвиваються, а конкуренція неймовірно висока, іноді ми згадуємо про ті часи, коли дорогами пересувались справжні легенди автопрому. Серед них були такі бренди, за якими шикувались в чергу.

Журналісти видання Autoevolution розповіли, що про кожен з цих брендів щомісяця шукають інформацію понад 110 тисяч разів. Занурмося в минуле та згадаймо три автомобільні легенди, які зараз, на жаль, вже не випускаються.

Saab — шведська елегантність

Колись на вулицях міст і селищ Швеції та інших країн світу можна було побачити автомобілі Saab. Цей бренд славився не лише своєю витонченою і стильною зовнішністю, але й передовими технічними рішеннями. Saab завжди вирізнявся інноваціями. Наприклад, він вперше впровадив турбонаддув у масове виробництво своїх авто.

Однак, на жаль, навіть такий автомобільний гігант не застрахований від труднощів. У 2011 році Saab оголосив про банкрутство через фінансові труднощі та невдачі в управлінні. Він не зміг адаптуватися до змін на ринку і поринув у минуле.

Pontiac — пристрасть до швидкості

Американський виробник Pontiac завжди вирізнявся своїм підходом до виготовлення автомобілів. Від моменту заснування у 1926 році Pontiac здобував популярність завдяки своїм спортивним та потужним моделям. Легендарний Firebird та GTO залишаються в пам'яті автолюбителів як символи швидкості.

Проте у 2010 році General Motors, власник Pontiac, прийняв рішення про закриття бренду в рамках реструктуризації компанії під час економічної кризи. Зникнення Pontiac стало невіддільною частиною історії американського автопрому.

Oldsmobile — від інновацій до класики

Oldsmobile — бренд, який також належав General Motors і вважався одним з найстаріших в історії автомобілебудування. Впродовж свого існування Oldsmobile пройшов шлях від інноваційних до більш класичних моделей. Модель Oldsmobile Curved Dash, випущена у 1901 році, вважається одним із перших автомобілів у світі. Проте у 2004 році General Motors вирішив закрити Oldsmobile через зниження попиту та стратегічні перетворення в компанії.

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