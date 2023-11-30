Названы 5 причин, почему авто не заводится в мороз

Рассказываем, почему авто не заводится в морозы и какие бывают причины этого

Холодное время года всегда сопровождается трудностями для автомобилистов. Запотевает стекло в авто, может даже полностью укрыться льдом, садятся аккумуляторы, замерзает горючее, – и это еще не все проблемы, с которыми сталкиваются водители.

Часто случается так, что автомобиль совсем не заводится. Рассказываем, почему это происходит.

Старый аккумулятор

В холодное время года аккумуляторам труднее запускаться, и если он уже отслужил свое, перед зимой нужно было его проверить или заменить. Все, что вы можете сделать – попытаться запустить его с помощью стартера или других средств.

Уровень масла

Если уровень масла слишком низкий, в двигатель не поступает достаточное количество, и в мороз трудно начать свою работу. Такое же происходит, если смазка старая или некачественная.

Старые свечи зажигания

В морозную погоду свечи зажигания быстрее изнашиваются. При низких температурах важно, чтобы они находились в удовлетворительном состоянии.

Замерзшая вода в системе

Если в блоке двигателя замерзла жидкость, трубки могут просто разорваться. Также могут быть повреждены радиатор, соединительные патрубки и т.д. Поэтому не забывайте перед началом холодов заливать антифриз, и главное, чтобы он был качественным.

Плохое качество горючего

При экстремально низких температурах заправляйте автомобиль зимними видами топлива – они содержат высокий индекс цетана.

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