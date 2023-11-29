В Европе стартовали продажи дешевого электрокроссовера с запасом хода 430 км: скоро в Украине

У этого авто очень неплохие характеристики

На европейском рынке началась продажа нового полностью электрического кроссовера. Авто выпускают под брендом Omoda, который принадлежит Chery.

Осенью этого года машина дебютировала на автосалоне в Шанхае, затем приехала в США. Теперь же начались продажи в странах ЕС.

И если раньше точная емкость аккумулятора Omoda E5 не сообщалась, то теперь она известна — 61 кВт-ч. Ввиду того, что расход батареи составляет около 15,5 кВт-ч, то авто сможет проехать около 430 км на 1 заряде. Интересно, что батарея поддерживает подключение к ней бытовых электроприборов по технологии V2L.

Технические характеристики и дизайн авто

Электрокар поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки, благодаря которой он заряжается с 20% до 80% где-то за пол часа. Под капотом установлен электродвигатель мощностью 225 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 360 Нм. Этой мощности достаточно, чтобы разогнаться с нуля до сотни за 7,8 секунды.

Заглянув в салон, первое, что замечаем, это то, что здесь совсем нет ничего похожего на рычаг переключения коробки или хотя бы кнопок. Вместо этого видим огромный удвоенный экран, диагональ которого составляет 24,6 дюйма. Это и мультимедиа, и интерфейсы электрокара.

Объем багажника составляет около 300 литров. За оснасткой автомобиль можно назвать очень прогрессивным. Здесь есть четыре подушки безопасности, качественная аудиосистема, климат-контроль, круиз-контроль с поддержкой ИИ, разные камеры, радары и т.д.

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