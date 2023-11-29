В Європі стартував продаж дешевого електрокросовера з запасом ходу 430 км: скоро в Україні

У цього авто дуже непогані характеристики

На європейському ринку почався продаж нового повністю електричного кросовера. Автівку випускають під брендом Omoda, який належить Chery.

Восени цього року машина дебютувала на автосалоні в Шанхаї, потім приїхала у США. Тепер же розпочались продажі в країнах ЄС.

І якщо раніше точну ємність акумулятора Omoda E5 не повідомляли, то тепер вона відома — 61 кВт-год. Зважаючи на те, що витрати батареї складають близько 15,5 кВт-год, то авто зможе проїхати близько 430 км на 1 заряді. Цікаво, що батарея підтримує під’єднання до неї побутових електроприладів за технологією V2L.

Технічні характеристики та дизайн авто

Електрокар підтримує технологію надшвидкої зарядки, завдяки якій він заряджається з 20% до 80% десь за пів години. Під капотом встановлено електродвигун потужністю 225 кінських сил. Крутний момент досягає 360 Нм. Цієї потужності достатньо, щоб розігнатися з нуля до сотні за 7,8 секунди.

Заглянувши в салон, перше, що помічаємо, це те, що тут зовсім немає нічого схожого на важіль перемикання коробки передач або хоча би кнопок. Замість цього бачимо величезний подвоєний екран, діагональ якого складає 24,6 дюйма. Це разом і мультимедіа, і інтерфейси електрокара.

Об’єм багажника складає близько 300 літрів. За оснащенням автомобіль можна назвати дуже прогресивним. Тут є чотири подушки безпеки, якісна аудіосистема, клімат-контроль, круїз-контроль за підтримки ШІ, різні камери, радари тощо.

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