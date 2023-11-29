Электрический Porsche Taycan 2024 получит запас хода до 600 км

Авто разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды

Спортивный Porsche Taycan 2024 модельного года показал на Международном автосалоне в Бангкоке. Он получил еще более элегантный и роскошный вид, чем предшественник.

Автомобиль получил чисто электрическую силовую установку. По предварительной информации, ее мощность составляет около 1000 лошадиных сил. Это позволяет электрокару разгоняться с нуля до сотни всего за 2,6 секунды.

Ожидается, что этот флагманский спортивный автомобиль составит конкуренцию Tesla Model S Plaid. Рассказываем о нем поподробнее.

Интерьер, экстерьер и техническая оснастка

На фото видно, что электрокар получил роскошный экстерьер, несколько агрессивный и спортивный. В салоне есть много функций управления, в частности, 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, с помощью которой можно управлять почти всеми функциями машины. Приборная панель также цифровая. Что касается обивки салона, то она исключительно кожаная, сиденья выполнены в спортивном стиле.

Из технологий следует отметить наличие систем помощи водителя, таких как Lane Change Assist, Porsche InnoDrive и Lane Hold Assist, а также системы курсовой устойчивости, подушек безопасности как для водителя, так и для пассажиров, и многое другое.

Запас хода в зависимости от версии получит запас хода от 300 до 600 км. Емкости батарей пока производитель не раскрывает.

Цены начинаются со 190 тысяч долларов. А за версию 4S нужно будет заплатить около 220 тысяч.

Ранее Телеграф рассказывал, что Tesla Cybertruck получит вдвое меньший запас хода, чем заявлял Илон Маск.