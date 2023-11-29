Tesla Cybertruck получит вдвое меньший запас хода, чем заявлял Илон Маск

Это уже не первый раз, когда Илон Маск распространяет ложную информацию.

Электрический фургон Tesla Cybertruck будет представлен 30 ноября в 21:00. Тем временем владелец компании продолжает подогревать интерес публики о своем изобретении.

В частности, ранее Илон Маск заявлял о том, что его фургон сможет переезжать "не очень бурные реки", и, кроме того, будет иметь поразительный запас хода, около 800 км. Но это не совсем правда, считает менеджер одного из фирменных салонов в Сан-Франциско. Об этом говорится в видео на канале Tailosive EV.

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В разговоре с блогером он поделился интересными подробностями о запасе хода нового электрического пикапа, который уже был поставлен в некоторые автосалоны. В частности, он рассекретил подлинную емкость аккумулятора этого автомобиля. И, если верить ему, о 800 км запаса хода можно забыть. Хотя, возможно, такую батарею получит только начальная конфигурация авто.

Мужчина утверждает, что электрокар оснащен батареей на 123 кВт⋅ч, что означает приблизительный запас хода 430-480 км. К этим выводам можно прийти, сравнив Tesla Cybertruck с Rivian R1T, основным его соперником. Одной из его версий является батарея на 135 кВт⋅ч. Она предоставляет электромобилю запас хода в 566 км. К тому же он намного аэродинамичнее, чем Tesla Cybertruck с далеко не плавными линиями. Поэтому электрокар Илона Маска будет иметь гораздо меньший запас хода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Китае создана самая быстрая зарядная станция для электрокаров, которая заряжает их мгновенно.