Маск отправил Tesla Cybertruck тонуть в море: что он задумал на этот раз

Интересно, не повредит ли соленая вода аккумулятор

Вчера прототип Tesla Cybertruck был замечен во время тестирования в водах Мексиканского залива. Это внутреннее море Атлантического океана, омывающее южные штаты Америки, берега острова Куба и Мексики.

Это напомнило пользователям соцсетей более ранние заявления Илона Маска о водонепроницаемых свойствах электрического пикапа. На видео изображен Cybertruck на пляже в Порт-Аранзасе, штат Техас. Ролик выложил в Reddit пользователь u/ilyasgnnndmr.

Действительно ли пикап Cybertruck водонепроницаем?

На видео видно, что автомобиль следует к океану и заезжает в воду. Правда, не глубоко. Cybertruck держался мелководья – вода даже не достигала нижней части кузова.

После короткого "купания" пикап уехал дальше с пляжа. Стоит отметить, что такая глубина не создала бы проблем для любого другого автомобиля, но это электрокар.

Здесь было бы интересно узнать, почему инженеры Tesla загнали Cybertruck в морскую воду. Самый очевидный ответ – компания хочет проверить способность Cybertruck преодолевать воду. Вспомним заявления Илона Маска о том, что "Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы ненадолго служить лодкой, поэтому он сможет пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком бурные". В прошлом году американский миллиардер говорил, что пикап должен проезжать от Starbase (испытательный космодром для SpaceX, расположенный вблизи городка Бока-Чика, штат Техас) к острову Саут-Падре (см. на карте).

В это трудно поверить, ведь между этими точками на карте расстояние составляет по меньшей мере несколько десятков километров. И еще интересно, как Cybertruck будет плавать на глубине 12 метров? И может ли вообще этот автомобиль плавать?

Похоже, узнать это мы сможем только после презентации. К слову, она состоится 30 ноября.

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