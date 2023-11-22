Маск відправив Tesla Cybertruck тонути в морі: що він задумав цього разу

Цікаво, чи не пошкодить солона вода акумулятор

Вчора прототип Tesla Cybertruck помітили під час тестування у водах Мексиканської затоки. Це внутрішнє море Атлантичного океану, яке омиває південні штати Америки, береги острова Куба та Мексики.

Це нагадало користувачам соцмереж раніші заяви Ілона Маска про водонепроникні властивості електричного пікапа. На відео зображено Cybertruck на пляжі в Порт-Аранзасі, штат Техас. Ролик виклав у Reddit користувач u/ilyasgnnndmr.

Чи справді пікап Cybertruck водонепроникний?

На відео видно, що автомобіль прямує до океану та заїжджає у воду. Щоправда, не глибоко. Cybertruck тримався мілководдя — вода навіть не досягала до нижньої частини кузова.

Після короткого "купання" пікап поїхав далі з пляжу. Варто зазначити, що така глибина не створила б проблем для будь-якого іншого автомобіля, але це ж електрокар.

Тут було б цікаво дізнатися, чому інженери Tesla загнали Cybertruck у морську воду. Найочевидніша відповідь — компанія хоче перевірити здатність Cybertruck долати воду. Згадаємо заяви Ілона Маска про те, що "Cybertruck буде достатньо водонепроникним, щоб ненадовго служити човном, тож він зможе перетинати річки, озера та навіть моря, які не надто бурхливі". Минулого року американський мільярдер казав, що пікап має проїжджати від Starbase (випробувальний космодром для SpaceX, розташований поблизу містечка Бока-Чіка, штат Техас) до острова Саут-Падре (див. на карті).

У це важко повірити, адже між цими точками на карті відстань становить щонайменше декілька десятків кілометрів. І ще цікаво, як Cybertruck буде плавати на глибині в 12 метрів? І чи взагалі може цей автомобіль плавати?

Схоже, дізнатися про це ми зможемо лише після презентації. До речі, вона відбудеться 30 листопада.

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