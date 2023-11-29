Tesla Cybertruck отримає вдвічі менший запас ходу, ніж заявляв Ілон Маск

Це вже не перший раз, коли Ілон Маск розповсюджує неправдиву інформацію

Електричний фургон Tesla Cybertruck представлять 30 листопада о 21:00. Тим часом власник компанії продовжує підігрівати інтерес публіки про свій винахід.

Зокрема, раніше Ілон Маск заявляв про те, що його фургон зможе переїжджати "не дуже бурхливі річки", і, крім того, матиме вражаючий запас ходу, близько 800 км. Але це не зовсім правда, вважає менеджер одного з фірмових салонів у Сан-Франциско. Про це йдеться у відео на каналі Tailosive EV.

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В розмові з блогером він поділився цікавими подробицями про запас ходу нового електричного пікапа, який уже поставили в деякі автосалони. Зокрема, він розсекретив справжню ємність акумулятора цього автомобіля. І, якщо вірити йому, про 800 км запасу ходу можна забути. Хоча, можливо, таку батарею отримає лише початкова конфігурація авто.

Чоловік стверджує, що електрокар оснащений батареєю на 123 кВт-год, що означає приблизний запас ходу 430-480 км. До цих висновків можна прийти, порівнявши Tesla Cybertruck з Rivian R1T, головним його конкурентом. Однією з його версій є батарея на 135 кВт-год. Вона надає електромобілю запасу ходу в 566 км. До того ж він є набагато аеродинамічнішим, ніж Tesla Cybertruck з зовсім не плавними лініями. Тому електрокар Ілона Маска матиме набагато менший запас ходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Китаї створили найшвидшу зарядну станцію для електрокарів, яка заряджає їх миттєво.