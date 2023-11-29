Заряджає електрокар майже миттєво: створено найшвидшу зарядну станцію у світі

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Компанія Lotus розпрощалася з авто, оснащеними двигунами внутрішнього згоряння, з випуском останнього Emira. Марка намагається повністю електрифікувати всі свої лінійки. Тому випустила седан Emia та позашляховик Eletre на чисто електричній тязі. Також у майбутньому вийдуть електричні кросовер та спорткар.

Щоб отримати перевагу на ринку електрокарів, який шаленими темпами розвивається як в Китаї, так і у світі, Lotus навчила зарядні станції підзаряджати електрокари майже миттєво.

Подробиці про швидкість зарядки на станціях Lotus

Новий зарядний пристрій постійного струму з рідким охолодженням тепер може заряджати акумулятор потужністю 450 кВт. І такі зарядні станції уже працюють в Китаї.

Підзарядивши електрокар настільки потужним пристроєм, ви зможете всього за 5 хвилин отримати запас ходу на 142 кілометри. Усі інші зарядні станції у світі можуть за такий проміжок часу зарядити батарею лише для 100 чи 120 (у випадку з Tesla Supercharger V3) кілометрів запасу ходу.

З такою зарядкою з 10 до 80 процентів електрокар Lotus Eletre R заряджається всього за 20 хвилин. Як видно на фото, зарядна станція має силову шафу. Там і розташоване рідке охолодження. Завдяки йому на потужності в 450 кВт можна заряджати до чотирьох електрокарів одночасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Європі стартував продаж дешевого електрокросовера з запасом ходу 430 км, та коли він з'явиться в Україні.