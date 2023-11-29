Заряжает электрокар почти мгновенно: создана самая быстрая зарядная станция в мире

Вы даже кофе на заправке не успеете купить

Компания Lotus распрощалась с автомобилями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, с выпуском последнего Emira. Марка пытается полностью электрифицировать все свои линейки. Потому выпустила седан Emia и внедорожник Eletre на чисто электрической тяге. Также в будущем выйдут электрические кроссовер и спортивный автомобиль.

Чтобы получить преимущество на рынке электрокаров, который безумными темпами развивается как в Китае, так и в мире, Lotus научила зарядные станции подзаряжать электрокары почти мгновенно.

Подробности о скорости зарядки на станциях Lotus

Новое зарядное устройство постоянного тока с жидким охлаждением теперь может заряжать аккумулятор мощностью 450 кВт. И такие зарядные станции уже работают в Китае.

Подзарядив электрокар столь мощным устройством, вы сможете всего за 5 минут получить запас хода на 142 километра. Все остальные зарядные станции в мире могут за такой промежуток времени зарядить батарею только на 100 или 120 (в случае с Tesla Supercharger V3) километров запаса хода.

С такой зарядкой с 10 до 80 процентов электрокар Lotus Eletre R заряжается всего за 20 минут. Как видно на фото, зарядная станция имеет силовой шкаф. Там и расположено жидкое охлаждение. Благодаря ему на мощности в 450 кВт можно заряжать до четырех электрокаров одновременно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе стартовали продажи дешевого электрокроссовера с запасом хода 430 км, и когда он появится в Украине.