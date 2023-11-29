Рус

Електричний Porsche Taycan 2024 року отримає запас ходу до 600 км

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Porsche Taycan 2024 Новина оновлена 29 листопада 2023, 16:27
Porsche Taycan 2024. Фото скриншот Youtube

Авто розганяється з 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди

Спортивний Porsche Taycan 2024 модельного року показали на Міжнародному автосалоні у Бангкоку. Він отримав ще більш елегантний та розкішний вигляд, ніж попередник.

Автомобіль отримав чисто електричну силову установку. За попередньою інформацією, її потужність складає близько 1000 кінських сил. Це дозволяє електрокару розганятися з нуля до сотні всього за 2,6 секунди.

Очікується, що цей флагманський спорткар складе конкуренцію Tesla Model S Plaid. Розповідаємо про нього детальніше.

Інтер’єр, екстер’єр та технічне оснащення

На фото видно, що електрокар отримав розкішний екстер’єр, дещо агресивний і спортивний. У салоні є багато функцій керування, зокрема, 12-дюймовий тачскрін мультимедійної системи, через яку можна керувати майже усіма функціями машини. Панель приладів також цифрова. Щодо оббивки салону, то вона виключно шкіряна, сидіння виконані у спортивному стилі.

З технологій варто зазначити наявність систем допомоги водію, такі як Lane Change Assist, Porsche InnoDrive та Lane Hold Assist, а також системи курсової стійкості, подушок безпеки як для водія, так і для пасажирів, і багато іншого.

Запас ходу залежно від версії отримає запас ходу від 300 до 600 кілометрів. Ємності батарей поки що виробник не розкриває.

Ціни починаються з 190 тисяч доларів. А за версію 4S потрібно буде заплатити близько 220 000.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Tesla Cybertruck отримає вдвічі менший запас ходу, ніж заявляв Ілон Маск.

Теги:
#Porsche #Авто #Електрокар #Новини Porsche