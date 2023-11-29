Електричний Porsche Taycan 2024 року отримає запас ходу до 600 км

Авто розганяється з 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди

Спортивний Porsche Taycan 2024 модельного року показали на Міжнародному автосалоні у Бангкоку. Він отримав ще більш елегантний та розкішний вигляд, ніж попередник.

Автомобіль отримав чисто електричну силову установку. За попередньою інформацією, її потужність складає близько 1000 кінських сил. Це дозволяє електрокару розганятися з нуля до сотні всього за 2,6 секунди.

Очікується, що цей флагманський спорткар складе конкуренцію Tesla Model S Plaid. Розповідаємо про нього детальніше.

Інтер’єр, екстер’єр та технічне оснащення

На фото видно, що електрокар отримав розкішний екстер’єр, дещо агресивний і спортивний. У салоні є багато функцій керування, зокрема, 12-дюймовий тачскрін мультимедійної системи, через яку можна керувати майже усіма функціями машини. Панель приладів також цифрова. Щодо оббивки салону, то вона виключно шкіряна, сидіння виконані у спортивному стилі.

З технологій варто зазначити наявність систем допомоги водію, такі як Lane Change Assist, Porsche InnoDrive та Lane Hold Assist, а також системи курсової стійкості, подушок безпеки як для водія, так і для пасажирів, і багато іншого.

Запас ходу залежно від версії отримає запас ходу від 300 до 600 кілометрів. Ємності батарей поки що виробник не розкриває.

Ціни починаються з 190 тисяч доларів. А за версію 4S потрібно буде заплатити близько 220 000.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Tesla Cybertruck отримає вдвічі менший запас ходу, ніж заявляв Ілон Маск.