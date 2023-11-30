Volkswagen серйозно оновила свій популярний електрокар: основні покращення

Автомобіль отримав нові електромотори

Оновлений ID Volkswagen 2024 року офіційно представлено. Електрокар оснащений новими двигунами. Вони стали ще потужнішими та енергоефективнішими.

В автосалонах нові електрокари Volkswagen з’являться уже на початку року. Хоча ціни виробник не повідомляє, пише Сaranddriver.

Особливості електрокара і конфігурації

Відомо, що буде дві версії електрокара — із заднім приводом та повним. Їхня потужність становитиме 282 та 330 кінських сил відповідно.

Запас ходу теж трішки збільшився — на 25 кілометрів, у порівнянні з попередньою версією. Він складатиме 468 км.

Крім нових моторів, електрокар отримав зміни в інтер’єрі і нові колеса (тепер 20-дюймові). Зокрема, заявляють про 12,9-дюймовий екран мультимедіа, нові елементи керування клімат-контролем. У деяких комплектаціях з’явилися нові опції. Бачимо також невеличкі оновлення у дизайні керма та важеля перемикання передач.

Раніше "Телеграф" розповідав про власника Volkswagen ID 4, українець Андрій Скляренко, який проживає в США, розповів свої враження про цей автомобіль. Зокрема, через чисельні недоліки він шкодує про купівлю цього електрокара.