Volkswagen серьезно обновила свой популярный электрокар: основные улучшения

Автомобиль получил новые электромоторы

Обновленный ID Volkswagen 2024 официально представлен. Электрокар оборудован новыми двигателями. Они стали еще более мощными и энергоэффективными.

В автосалонах новые электрокары Volkswagen появятся уже в начале года. Хотя цены изготовитель не сообщает, пишет Сaranddriver.

Особенности электрокара и конфигурации

Известно, что будет две версии электрокара — с задним приводом и полным. Их мощность составит 282 и 330 лошадиных сил соответственно.

Запас хода тоже немного увеличился – на 25 километров, по сравнению с предыдущей версией. Он будет составлять 468 км.

Помимо новых моторов, электрокар получил изменения в интерьере и новые колеса (теперь 20-дюймовые). В частности, заявляют о 12,9-дюймовом экране мультимедиа, новых элементах управления климат-контролем. В некоторых комплектациях появились новые настройки. Также видны небольшие обновления в дизайне руля и рычаге переключения передач.

Ранее "Телеграф" рассказывал о владельце Volkswagen ID 4, украинце Андрее Скляренко, который рассказал свои впечатления об этом автомобиле. В частности, из-за многочисленных недостатков он сожалеет о покупке этого электрокара.