Новый электрокар за $10 тысяч стал безумно популярным: в чем его особенность

Электромобиль может проехать на 1 заряде до 405 км.

Новый электрокар BYD Seagull, который стоит от 10 400 долларов, стал одной из популярнейших моделей бренда. С конвейера за 7 месяцев с начала сборки сошло более 200 тысяч авто.

200-тысячный экземпляр электромобиля был выпущен официально 29 ноября. Об этом сообщает Carnewschina.

В чем особенность BYD Seagull

На рынке электромобиль продается по цене от 10 400 до 13 000 долларов. Этот сегмент бюджета очень конкурентоспособен. Автомобиль продается безумными темпами, уровень продаж растет ежемесячно. К примеру, только в октябре продали более 43 тысяч авто. А за 100 дней спустя запуска продали 66 тысяч экземпляров. Это очень достойный результат.

Что касается технического оснащения, то электрокар Seagull является 5-дверным компактным кроссовером. Колесная база его составляет 2500 мм. Под капотом у него один электрический двигатель мощностью в 74 лошадиные силы. Да, это немного, но для города абсолютно достаточно. Электрокар может развить максимальную скорость в 130 км/ч. А еще здесь очень надежная батарея, точно переживет сам автомобиль.

В салоне достойное оснащение – светодиодное освещение, мультимедиа с экраном 12,8 дюйма, возможность беспроводной зарядки гаджетов, цифровые часы и многое другое.

В топовой конфигурации установлена батарея на 38,88 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода в 400 километров. В обычной комплектации установлена батарея на 30,08 кВт⋅ч — запас хода 305 км. Все варианты поддерживают возможность быстрой зарядки.

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