Новий електрокар за $10 тисяч став шалено популярним: у чому його особливість

Електромобіль може проїхати на 1 заряді до 405 кілометрів.

Новий електрокар BYD Seagull, який коштує від 10 400 доларів, став одною з найпопулярніших моделей бренду. З конвеєра за 7 місяців від початку складання зійшло понад 200 тисяч авто.

200-тисячний екземпляр електромобіля був випущений офіційно 29 листопада. Про це повідомляє Carnewschina.

У чому особливість BYD Seagull

На ринку електромобіль продається за ціною від 10 400 до 13 000 доларів. Цей сегмент бюджету дуже конкурентоспроможний. Автомобіль продається шаленими темпами, рівень продажу росте щомісяця. Наприклад, лише у жовтні продали понад 43 тисячі авто. А лише за 100 днів після запуску продали 66 тисяч екземплярів. Це дуже достойний результат.

Щодо технічного оснащення, то електрокар Seagull є 5-дверним компактним кросовером. Колісна база його складає 2500 мм. Під капотом у нього один електричний двигун потужністю в 74 кінські сили. Так, це небагато, але для міста абсолютно достатньо. Електрокар може розвинути максимальну швидкість у 130 кілометрів за годину. А ще тут дуже надійна батарея, яка точно переживе сам автомобіль.

У салоні достойне оснащення — світлодіодне освітлення, мультимедіа з екраном 12,8 дюйма, можливість безпровідного заряджання гаджетів, цифровий годинник і багато іншого.

У топовій конфігурації встановлена батарея на 38,88 кВт•год, яка забезпечує запас ходу в 400 кілометрів. У звичайній комплектації встановлена батарея на 30,08 кВт•год — запас ходу 305 км. Усі варіанти підтримують можливість швидкої зарядки.

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