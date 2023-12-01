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Захоплююче видовище: Tesla Cybertruck із додатковим вантажем зміг перегнати Porsche 911 (відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Tesla Cybertruck проти Porsche 911 Новина оновлена 01 грудня 2023, 09:52
Tesla Cybertruck проти Porsche 911. Фото скриншот Youtube

Маск, як завжди, зіграв на нервах публіки

Учора американський бізнесмен Ілон Маск, який є власником компанії Tesla, провів грандіозну презентацію свого пікапа Cybertruck. Перші поставки вже почались, але партію з 10 штук отримають лише обрані співробітники компанії.

Маск розказав про кузов свого пікапа, а також запропонував оцінити його динамічні характеристики. Зокрема, він продемонстрував відео, на якому зображено драг-рейсинг Cybertruck та Porsche 911.

За скільки Tesla Cybertruck розганяється з нуля до сотні

Перед показом відео Ілон Маск розказав, що для тестування купили новенький Porsche 911 модельного року 2023. У ролику видно, що спорткар значно відстав від пікапа. Глядачі були в шоці ще й від того, що в кінці відео виявляється, що під час тестування Tesla Cybertruck тягнув такий же Porsche 911.

В кінці на екрані розсекречуються динамічні характеристики — Tesla Cybertruck прискорюється до 96 км/год всього за 2,6 секунди. Варто зазначити, що не кожен спорткар володіє такими характеристиками розгону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Маск відправив Tesla Cybertruck тонути в морі. На відео видно, що автомобіль прямує до океану та заїжджає у воду. Ймовірно, компанія хотіла перевірити здатність фургона долати водні перешкоди. Що з цього вийшло?

Теги:
#Авто #Електрокар #Porsche 911 #Пікап Tesla #Tesla Cybertruck