Увлекательное зрелище: Tesla Cybertruck с дополнительным грузом смог перегнать Porsche 911 (видео)

Маск, как всегда, сыграл на нервах публики

Вчера американский бизнесмен Илон Маск, владеющий компанией Tesla, провел грандиозную презентацию своего пикапа Cybertruck. Первые поставки уже начались, но партию из 10 штук получат только избранные сотрудники компании.

Маск рассказал о кузове своего пикапа, а также предложил оценить его динамические характеристики. В частности, он продемонстрировал видео, на котором изображен драг-рейсинг Cybertruck и Porsche 911.

За сколько Tesla Cybertruck разгоняется с нуля до сотни

Перед показом видео Илон Маск рассказал, что для тестирования купили новенький Porsche 911 модельного года 2023 года. В ролике видно, что спорткар значительно отстал от пикапа. Зрители были в шоке от того, что в конце видео оказывается, что во время тестирования Tesla Cybertruck тянул такой же Porsche 911.

В конце на экране рассекречиваются динамические характеристики – Tesla Cybertruck ускоряется до 96 км/ч всего за 2,6 секунды. Следует отметить, что не каждый спорткар обладает такими характеристиками разгона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маск отправил Tesla Cybertruck утопать в море. На видео видно, что автомобиль следует к океану и заезжает в воду. Вероятно, компания хотела проверить способность фургона преодолевать водные преграды. Что из этого вышло?