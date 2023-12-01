Cybertruck от Маска начали поставлять клиентам: Tesla назвала цену и она слишком велика

Стоимости автомобилю добавили материал, из которого его изготавливают, а также сложность производства

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, официально объявила о начале первых поставок своей давно ожидаемой машины Cybertruck. Также она объявила цену на электропикап и она кусается – в самой дешевой версии стоимость электрокара составит 60 990 долларов.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным агентства, по сравнению с 2019 годом, когда Маск впервые прорекламировал Cybertruck, цена на машину выросла на 50%.

Материал, из которого изготовлен электропикап Tesla – нержавеющая сталь, изготовленный из нее корпус имеет формы плоских плоскостей почти без изгибов. Эксперты сказали изданию, что именно материал и футуристический стиль авто добавили сложности в производстве и, в конце концов, значительно повысили стоимость машины.

"Я считаю, что это наш лучший продукт, я считаю, что это самая уникальная вещь на дороге, и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее", – заявил Маск.

Кроме самой дешевой модели, за почти 61 тысячу долларов будет доступна полноприводная версия, которую начнут продавать в 2024 году за 79 990 долларов. Самая дорогая станет элитная версия Cybertruck – Cyberbeast, которая также появится в 2024 году и будет стоить 99 990 долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Китае создана самая быстрая зарядная станция для электрокаров, которая заряжает их мгновенно.