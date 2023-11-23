Травмы, безумные роботы и взрывы: сотрудники Tesla активно жалуются на условия труда

Несколько человек получили травмы из-за взрывов, некоторые – из-за неисправности оборудования

Похоже, что миллиардер Илон Маск, владеющий компанией Tesla, относится к жизни и здоровью собственных сотрудников крайне небрежно. Так, на предприятии компании в городе Остин, Tesla Gigafactory – среди прочего там производят известный Cybertruck Маска – прокатилась волна несчастных случаев, большинство из которых привели к травмированию рабочих.

Об этом сообщает The Information. Согласно официальным данным, которые компания ежегодно подает в американский орган по охране труда (OSHA), за 2022 год каждый 21-й сотрудник завода пострадал в производственных инцидентах.

Один из инженеров пострадал из-за действий робота, прижавшего человека к стене, будучи выключенным. Пострадавший получил кровотечение из спины и рук, но в отчете о травмах, поданных компанией, этот инцидент указан мимоходом и без деталей.

Еще два сотрудника получили серьезные травмы из-за неисправности тележки и другой причины с разбросом в несколько дней. Первый работник завода попал под тележку и не мог работать в течение 127 дней, второй получил травму головы и лечился в течение 85 дней.

По меньшей мере, один человек получил сотрясение мозга после взрыва на участке литья металла, спровоцированный несоблюдением правил безопасности и попаданием воды в пресс-машину для расплавленного алюминия. Взрыв был такой силы, что им повредило матрицу и уничтожило герметичную дверь камеры, а сотрудника отбросило.

Один из рабочих сказал, что были инциденты с формовочной машиной. Агрегат вышел из строя, не герметизировался должным образом и выплевывал расплавленный металл на людей. Но когда рабочий выдвинул предложение отремонтировать машину, он получил от начальства строгий выговор – остановка машины могла бы замедлить темпы производства.

В июне 2022 года сторонние подрядчики, устанавливавшие на надземные переходы металлические решетки, упали на землю из-за отсутствия защитного оборудования – завод его не предоставил. Часть решеток упала на пострадавших сверху – люди получили многочисленные переломы, а один из них еще и прокол легких. Впрочем, за инцидент оштрафовали именно подрядчиков, хотя инциденты с падением на заводе были и раньше; на рабочих падали кондиционеры, стальные балки и строительные материалы. Только чудом никто не погиб.

Издание отмечает, что Tesla Gigafactory – это не единственный случай. К примеру, на заводе Tesla в Калифорнии ситуация еще хуже. Уровень травматизма на этом предприятии превышает средний в отрасли.

Как сообщал "Телеграф", в конце октября Маск призвал к прекращению огня в Украине. Он назвал войну Украины против напавшей на нее россии "безнадежной ситуацией" и заявил, что "нам нужно восстановить нормальные отношения с россией".