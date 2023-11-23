Травми, божевільні роботи та вибухи: співробітники Tesla активно скаржаться на умови праці

Кілька людей отримали травми через вибухи, дехто – через несправність устаткування

Схоже, що мільярдер Ілон Маск, який володіє компанією Tesla, ставиться до життя та здоров'я власних співробітників вкрай недбало. Так, на підприємстві компанії у місті Остін, Tesla Gigafactory – серед іншого там виробляють відомий Cybertruck Маска – прокотилася хвиля нещасних випадків, більшість з яких призвели до травмування робітників.

Про це повідомляє The Information. Згідно з офіційними даними, які компанія щорічно подає до американського органу з охорони праці (OSHA), за 2022 рік кожен 21-й співробітник заводу постраждав у виробничих інцидентах.

Один з інженерів постраждав через дії робота, який притис людину до стіну, будучи вимкненим. Постраждалий отримав кровотечу зі спини та рук, але у звіті про травми, які подала компанія, цей інцидент вказано мимохідь та без деталей.

Ще два співробітники отримали серйозні травми через несправність візка та іншу причину із розкидом у кілька днів. Перший працівник заводу потрапив під візок та не міг працювати протягом 127 днів, другий отримав травму голови та лікувався протягом 85 днів.

Щонайменше одна людина отримала струс мозку після вибуху на ділянці лиття металу, спровокований недотриманням правил безпеки та потраплянням води до пресмашини для розплавленого алюмінію. Вибух був такої сили, що їм пошкодило матрицю та знищило герметичні двері камери, а співробітника відкинуло.

Один з робітників сказав, що були інциденти з формувальною машиною. Агрегат вийшов з ладу, не герметизувався належним чином та випльовував розплавлений метал на людей. Але коли робітник висунув пропозицію відремонтувати машину, він отримав від начальства сувору догану – зупинка машини могла б уповільнити темпи виробництва.

У червні 2022 року сторонні підрядники, які встановлювали на надземні переходи металеві решітки, впали на землю через відсутність захисного обладнання – завод його не надав. Частина решіток впала на постраждалих зверху – люди отримали численні переломи, а один з них ще й прокол легенів. Втім, за інцидент оштрафували саме підрядників, хоча інциденти з падінням на заводі були й раніше; на робітників падали кондиціонери, сталеві балки та будівельні матеріали. Тільки дивом ніхто не загинув.

Видання зазначає, що Tesla Gigafactory – це не єдиний випадок. Наприклад, на заводі Tesla в Каліфорнії ситуація ще гірша. Рівень травматизму на цьому підприємстві перевищує середній у галузі.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці жовтня Маск закликав до припинення вогню в Україні. Він назвав війну України проти рф, що напала на неї, "безнадійною ситуацією" і заявив, що "нам потрібно відновити нормальні відносини з росією".