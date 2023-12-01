Cybertruck від Маска почали постачати клієнтам: Tesla назвала ціну і вона завелика

Вартості автомобілю додав матеріал, з якого його виготовляють, а також складність виробництва

Компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, офіційно оголосила про початок перших постачань своєї давно очікуваної машини Cybertruck. Також вона оголосила ціну на електропікап і вона кусається – у найдешевшій версії вартість електрокара складе 60 990 доларів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. За даними агентства, у порівнянні з 2019 роком, коли Маск вперше прорекламував Cybertruck, ціна на машину виросла на 50%.

Матеріал, з якого виготовлений електропікап Tesla – нержавіюча сталь, виготовлений з неї корпус має форми плоских площин майже без вигинів. Експерти сказали виданню, що саме матеріал та футуристичний стиль авто додали складності у виробництві та зрештою, значно підвищили вартість машини.

"Я вважаю, що це наш найкращий продукт, я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє", – тим часом заявив Маск.

Окрім найдешевшої моделі за майже 61 тисячу доларів буде доступна повнопривідна версія, яку почнуть продавати у 2024 році за 79 990 доларів. Найдорожчою стане елітна версія Cybertruck – Cyberbeast, яка також з'явиться у 2024 році та буде коштувати 99 990 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Китаї створили найшвидшу зарядну станцію для електрокарів, яка заряджає їх миттєво.