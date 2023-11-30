Представлено гібридний Ford Mondeo за ціною Toyota Camry

Авто коштує дуже недорого

Компанія Ford сьогодні провела офіційну презентацію свого оновленого седана Mondeo, який оснащений гібридною трансмісією. Його випускатимуть у Китаї на спільному заводі Changan Ford.

Цікаво, що цей седан продається лише в Китаї. Презентація відбулася практично одночасно з новою Toyota Camry, де японський виробник акцентує на різноманітності силових установок.

Таким чином Ford ніби натякає на те, що його авто є прямим конкурентом нової Camry (хоча це відбувається уже давно). Схоже, конкуренцію хочуть просто загострити.

Чим цікавий гібрид Mondeo?

Сукупна потужність електромотора та бензинового агрегата складає 255 кінських сил, і це робить його найпотужнішим в лінійці.

А ще він дуже економний, адже витрачає 3,81 літра бензину на 100 кілометрів. Разом з тим, це звичайний гібрид, а не той, який заряджається. Тобто бензиновий мотор сам по собі дуже мало споживає пального.

Від звичайного Mondeo гібридний у плані розмірів нічим не відрізняється. Оснащення теж таке саме — панорамний дах, безключовий доступ, цифрова панель приладів (діагональ екрана складає 12,3 дюйма).

Щодо мультимедійної системи, то вона розташована по центру передньої панелі, її діагональ складає 27 дюймів. Щоправда, операційна система у ній слабенька. До речі, ціни на авто стартують від 27 тисяч доларів.

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