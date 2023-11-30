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Представлено гібридний Ford Mondeo за ціною Toyota Camry

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ford Mondeo Новина оновлена 30 листопада 2023, 12:38
Ford Mondeo. Фото IThome

Авто коштує дуже недорого

Компанія Ford сьогодні провела офіційну презентацію свого оновленого седана Mondeo, який оснащений гібридною трансмісією. Його випускатимуть у Китаї на спільному заводі Changan Ford.

Цікаво, що цей седан продається лише в Китаї. Презентація відбулася практично одночасно з новою Toyota Camry, де японський виробник акцентує на різноманітності силових установок.

Таким чином Ford ніби натякає на те, що його авто є прямим конкурентом нової Camry (хоча це відбувається уже давно). Схоже, конкуренцію хочуть просто загострити.

Чим цікавий гібрид Mondeo?

Ford Mondeo

Сукупна потужність електромотора та бензинового агрегата складає 255 кінських сил, і це робить його найпотужнішим в лінійці.

А ще він дуже економний, адже витрачає 3,81 літра бензину на 100 кілометрів. Разом з тим, це звичайний гібрид, а не той, який заряджається. Тобто бензиновий мотор сам по собі дуже мало споживає пального.

Від звичайного Mondeo гібридний у плані розмірів нічим не відрізняється. Оснащення теж таке саме — панорамний дах, безключовий доступ, цифрова панель приладів (діагональ екрана складає 12,3 дюйма).

Ford Mondeo

Щодо мультимедійної системи, то вона розташована по центру передньої панелі, її діагональ складає 27 дюймів. Щоправда, операційна система у ній слабенька. До речі, ціни на авто стартують від 27 тисяч доларів.

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#Ford #Авто #Ford Mondeo #Кросовер Ford