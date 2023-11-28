На українських номерах: на португальському курорті засвітився рідкісний спорткар Porsche

Під капотом у нього понад 600 "коней"

Німецька тюнінг-компанія TechArt займається вдосконаленням Porsche уже понад 20 років і в останні роки створює просто божевільно потужні автомобілі. Під капотом у них може бути майже 800 кінських сил.

Один з таких автомобілів нещодавно помітили на курорті у Португалії. Авто має українські номерні знаки, повідомляє ТопЖир.

У чому унікальність тюнінгованого Porsche 911

Цей Porsche 911 не є найновішим серед розробок тюнінгової компанії. Модель має розширені крила, антикрило та спортивний обвіс. Якщо нове таке авто коштує близько 250 тисяч доларів, то страшно подумати про його вартість після модифікації.

Ймовірно, повний комплект створює вчетверо більшу притискну силу на задній осі порівняно зі стандартним автомобілем і на 45 відсотків менше підйомної сили на передній осі на швидкості 140 км/год.

За основу взяли Porsche 911 Turbo 997. Йому додали швидкості та потужності. Максимальна швидкість складає 340 км/год, а потужність — близько 640 кінських сил. З нуля до сотні спорткар може розігнатися лише за 3,2 секунди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нова Toyota Camry отримала двигун потужністю 700 "коней". Уже наступного року вона візьме участь у легендарній серії кубків NASCAR.