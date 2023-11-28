На украинских номерах: на португальском курорте засветился редкий спортивный автомобиль Porsche

Под капотом у него более 600 "лошадей"

Немецкая тюнинг-компания TechArt занимается усовершенствованием Porsche уже более 20 лет и в последние годы создает просто безумно мощные автомобили. Под капотом у них может быть около 800 лошадиных сил.

Один из таких автомобилей недавно был замечен на курорте в Португалии. Авто имеет украинские номерные знаки, сообщает ТопЖир.

В чем уникальность тюнингованного Porsche 911

Этот Porsche 911 не является новейшим среди разработок тюнинговой компании. Модель имеет расширенные крылья, антикрыло и спортивный обвес. Если новый такой автомобиль стоит около 250 тысяч долларов, то страшно подумать о его стоимости после модификации.

Вероятно, полный комплект создает в четыре раза большую прижимную силу на задней оси по сравнению со стандартным автомобилем и на 45 процентов меньше подъемной силы на передней оси на скорости 140 км/ч.

За основу взяли Porsche 911 Turbo 997. Ему прибавили скорости и мощности. Максимальная скорость составляет 340 км/ч, а мощность около 640 лошадиных сил. С нуля до сотни спорткар может разогнаться всего за 3,2 секунды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новая Toyota Camry получила двигатель мощностью 700 "лошадей". Уже в следующем году она поучаствует в легендарной серии кубков NASCAR.