Представлен гибридный Ford Mondeo по цене Toyota Camry

Авто стоит очень недорого

Компания Ford сегодня провела официальную презентацию своего обновленного седана Mondeo, оснащенного гибридной трансмиссией. Его будут выпускать в Китае на совместном заводе Changan Ford.

Интересно, что этот автомобиль продается только в Китае. Презентация состоялась практически одновременно с новой Toyota Camry, где японский производитель акцентирует внимание на разнообразии силовых установок.

Таким образом, Ford будто намекает на то, что его авто является прямым конкурентом новой Camry (хотя это происходит уже давно). Похоже, что конкуренцию хотят просто обострить.

Чем интересен гибрид Mondeo?

Совокупная мощность электромотора и бензинового агрегата составляет 255 лошадиных сил, что делает его самым мощным в линейке.

А еще он очень экономный, ведь тратит 3,81 литра бензина на 100 километров. Интересно, что это обычный гибрид, а не заряжаемый. То есть бензиновый мотор сам по себе потребляет очень мало топлива.

От обычного Mondeo гибридный в плане размеров ничем не отличается. Оснащение тоже такое же – панорамная крыша, безключевой доступ, цифровая панель приборов (диагональ экрана составляет 12,3 дюйма).

Что касается мультимедийной системы, она расположена по центру передней панели, ее диагональ составляет 27 дюймов. Правда, операционная система в ней слабенькая. Кстати, цены на авто стартуют от 27 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-5 причинах, почему авто не заводится в мороз.