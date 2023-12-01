Сотни тысяч популярных в Украине автомобилей могут загореться в любой момент: о каких марках идет речь

Все очень серьезно

Более полумиллиона популярных в Украине авто могут загореться в любой момент. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря.

Дело в некачественных компонентах. Поэтому в ходе компании по отзыву авто будут заменять детали топливного насоса, пишет Сarnewschina.

Какие модели могут загореться

FAW Toyota и GAC Toyota, совместные предприятия в Китае, должны отозвать 570 тысяч автомобилей, выпущенных с 2018 по 2023 год. Речь идет об очень популярной в Украине модели Corolla. Отзыву подлежат экземпляры, выпущенные с августа 2019 года по июль 2023 года.

Также GAC отозвала 150 тысяч Highlander, которые выпустили с октября 2018 по январь 2022. Автомобили Lexus RX, произведенные с августа 2018 по сентябрь 2022 в количестве 68 тысяч единиц, также подлежат возврату в сервисные центры.

Оказалось, что эти авто имеют очень плохую стойкость к давлению внутри топливного насоса. Внутри него возникает высокое давление, из-за чего могут создаваться трещины. Как минимум – из-за этого может вытекать топливо, что создает высокую угрозу возгорания. Проверку топливных насосов высокого давления для подлежащих отзыву авто проведут бесплатно, а детали заменят.

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