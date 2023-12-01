Електрокари найвідомішого у світі автоконцерну виявились нерентабельними: названо причину

Цікавий поворот

Автомобільний ринок в останні роки зазнає радикальної трансформації — на противагу традиційним авто з ДВЗ виходять електромобілі. І деякі виробники зіштовхуються з величезною проблемою — як вийти на нові ринки з електричними авто, і при цьому не втратити всі гроші.

Фінансовий директор найвідомішого у світі концерту з виробництва автомобілів General Motors Пол Джейкобсон визнав, що поточна лінійка електромобілів — збиткова. Проте він оптимістично налаштований, і стверджує, що ситуація зміниться до другої половини наступного виробництва. Наразі прибуток не перевищує витрати на виробництво.

Очікуване зростання рентабельності авто з електричними двигунами пов’язане зі збільшенням обсягів виробництва та збільшенням асортименту. Ці фактори, на думку представників компанії, приведуть до прибутку.

Джейкобсон сказав, що від’ємна рентабельність їхніх авто — це ні для кого не секрет. "Але ми будуємо для майбутнього", — каже представник фірми. Тому концерн вирішив розвивати сегмент електричних авто, щоб побачити значні переваги уже в найближчому майбутньому.

Які електрокари виробляє General Motors?

General Motors є власником декількох автомобільних брендів. Це Chevrolet, GMC, Cadillac та Buick. Кожен з них має у своєму портфелі електромобілі або плани на їх розробку. Наприклад, Chevrolet Bolt EV — компактний електрокар, який видає 200 кінських сил.

GMC Hummer EV SUV — повнорозмірний електричний позашляховик, який дебютував у квітні 2021. А Cadillac Lyriq — це взагалі люксовий електромобіль з елегантним дизайном. Він коштує близько 64 тисяч доларів.

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