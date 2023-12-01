Курйозний випадок: дуже дорогий Porsche не змогли викрасти через "механіку" (відео)

Тільки перелякали бідного чоловіка

Днями на околицях Вашингтону, США, відбувся курйозний інцидент. Зграя молодиків намагалася викрасти розкішний автомобіль, але не змогла цього зробити.

На відео, опубліковане виданням Fox5, посилаючись на місцеву поліцію, видно, що четверо молодих чоловіків під'їхали до ресторану на кросовері і перегородили дорогу власнику Porsche 718 Boxster. Він дуже злякався злодіїв і віддав ключі від машини.

Далі троє зловмисників залишились чекати у своїй машині, а четвертий сів у Porsche і намагався його завести. Але авто відразу заглохло. Після декількох невдалих спроб злочинці покинули свої наміри і повернулись у свій кросовер.

Річ у тім, що в США дуже мало людей їздить на авто на "механіці", близько 90% машин тут на "автоматі". Тому й не дивно, що зловмисник не вміє на такій їздити. Тому саме механіка тут виявилась найнадійнішою протиугінною системою.

Цей Porsche 718 Boxster може коштувати близько 70 тисяч доларів

Porsche 718 Boxster — це спортивний автомобіль від німецького виробника Porsche, який входить в лінійку моделей Porsche 718.

Один із ключових моментів в історії моделі — це перехід до нового покоління в 2016 році, коли 718 Boxster отримав додатковий інженерний потенціал. При цьому автомобіль отримав нове позначення "718", яке нагадує про легендарні гоночні автомобілі Porsche 718.

Одна з особливостей Porsche 718 Boxster — це його двигун. Більшість моделей обладнані турбованими бензиновими двигунами серії Boxer. Ці двигуни забезпечують високу продуктивність та спортивні характеристики. Конструкція з двигуном Boxer (горизонтально розташованим) надає автомобілю низький центр ваги, що позитивно впливає на керованість. Такий автомобіль, як на відео, може коштувати близько 70 тисяч доларів.

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