Электрокары самого известного в мире автоконцерна оказались нерентабельными: названа причина

Интересный поворот

Автомобильный рынок в последние годы претерпевает радикальную трансформацию — в противоположность традиционным авто из ДВС выходят электромобили. И некоторые производители сталкиваются с огромной проблемой – как выйти на новые рынки с электрическими автомобилями, и при этом не потерять все деньги.

Финансовый директор самого известного в мире концерта по производству автомобилей General Motors Пол Джейкобсон признал, что текущая линейка электромобилей убыточна. Однако он оптимистично настроен и утверждает, что ситуация изменится ко второй половине следующего производства. Пока прибыль не превышает затраты на производство.

Ожидаемый рост рентабельности авто с электрическими двигателями связан с увеличением объемов производства и увеличением ассортимента. Эти факторы, по мнению представителей компании, приведут к прибыли.

Джейкобсон сказал, что отрицательная рентабельность их авто – это ни для кого не секрет. "Но мы строим для будущего", — говорит представитель фирмы. Поэтому концерн решил развивать сегмент электрических автомобилей, чтобы увидеть значительные преимущества уже в ближайшем будущем.

Какие электрокары производит General Motors?

General Motors является владельцем нескольких автомобильных брендов. Это Шевроле, GMC, Cadillac и Buick. Каждый из них имеет в своем портфеле электромобили или планы по их разработке. Например, Chevrolet Bolt EV – компактный электрокар, который выдает 200 лошадиных сил.

GMC Hummer EV SUV – полноразмерный электрический внедорожник, дебютировавший в апреле 2021. А Cadillac Lyriq – это вообще люксовый электромобиль с элегантным дизайном. Он стоит около 64 тысяч долларов.

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