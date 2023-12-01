Флагманский электровнедорожник Volvo EX90 получит роскошные функции по доступной цене

Уже в стандартной комплектации здесь есть три ряда сидений и 400-сильный двигатель.

Вышла новая версия флагманского электровнедорожника Volvo EX90. Начальная его комплектация стоит 77 тысяч долларов. За премиальные модели придется выложить около 90 тысяч.

Стандартным здесь является электродвигатель на 402 лошадиные силы. Самая мощная версия Тwin Motor Performance развивает 496 "лошадей". Приедут первые экземпляры к своим покупателям в первой половине 2024 года, сообщает Caranddriver.

Volvo EX90: технические характеристики и особенности

EX30, который недавно выпустила компания Volvo, зарекомендовал себя как удивительно надежный электрокар. Тем более, его стоимость составляет всего 40 тысяч долларов.

Теперь мы понимаем, что Volvo EX90 также будет дешевле многих своих конкурентов. Он будет составлять прямую конкуренцию таким электрокарам как BMW iX (цены от 88 тысяч долларов) и Rivian R1S, цены на которые начинаются от 80 тысяч.

В модельном ряду EX90 будет комплектация Twin Motor в двух вариантах, а улучшенная Ultra с пневматической подвеской и плавным доводчиком дверей будет стоить от 82 тысяч. Компания заявляет о запасе хода в 300 миль (462 км), но подтверждений пока не предоставляет. Все автомобили будут иметь одинаковый аккумулятор — на 111,0 кВт-ч.

Twin Motor Performance – самая мощная комплектация, развивающая 496 "лошадей". Она будет стоить от 83 тысяч долларов и имеет улучшенные кресла второго ряда, которые, правда, уменьшают количество мест с семи до шести.

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