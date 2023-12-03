Не было никакого шанса: Tesla Cybertruck и электрический Hummer протестовали на трассе (видео)

GMC Hummer EV протестировали на трассе вместе с Tesla Cybertruck

Все ждали появления электрического фургона Tesla Cybertruck авторства Илона Маска долгие 4 года. Теперь, наконец, мы можем сравнить обещанные технические характеристики с тем, как электрокар работает в реальных условиях.

Мы уже видели, как фургон просто разорвал Porsche 911 в драг-рейсе, буксируя за собой такой же спорткар. Публика была прямо в шоке.

Теперь настал час для соревнования в одинаковом сегменте — среди внедорожников. GMC Hummer EV протестировали на трассе вместе с Tesla Cybertruck. Сражение автомобилей произошло на заводе Tesla Gigafactory в штате Техас, США.

Tesla Cybertruck против GMC Hummer EV: кто победил

Мэтт Уотсон из издания Carwow стал одним из первых журналистов, который смог протестировать долгожданный пикап. Ему повезло больше, чем другим, ведь он взял с собой электрический Hummer с тремя электродвигателями.

Оба автомобиля имеют по три электромотора, но Hummer даже с большей мощностью не может развить такой динамики на трассе, как Cybertruck, из-за гораздо большего веса (4103 кг против 2700 кг).

Hummer не имел ни одного шанса ни в одной из гонок. Даже с 5 людьми в салоне Cyberbeast значительно перегонял его.

Представленный здесь Cybertruck — технически предсерийный прототип, но в Tesla обещают, что автомобили серийного образца будут соответствовать этой невероятной производительности. Hummer победил только в 1 виде тестирования – соревновании на торможение. Но поскольку Cybertruck — это лишь концепт, возможно, этот показатель еще не довели до идеала.

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