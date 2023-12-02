Электрокар BMW научили проезжать 1000 км на одном заряде

Электровнедорожник побил рекорд запаса хода

Наибольший зафиксированный запас хода среди электрокаров в мире составляет около 720 км. Такими характеристиками обладает роскошный Mercedes Benz EQS.

Однако его рекорд был побит – внедорожник BMW iX xDrive50 смог проехать 980 км на одном заряде. На него установили экспериментальную батарею Gemini.

Что известно об этом эксперименте

Компания ONE рассказывает, что в батарее установлено 2 типа элементов с уникальным химическим составом. Основным источником питания для двигателей является литий-железо-фосфатный катод с очень низкой плотностью энергии. Он очень редок и предоставляет электрокару запас хода в 205 км.

После разрядки он получает энергию от второго элемента, в котором нет анода. Он напротив обладает высокой плотностью энергии. Этот элемент состоит из марганца, никеля и кобальта, а также других веществ.

К тому же разработка компании ONE позволяет уменьшить вредное влияние на экологию (известно, что аккумуляторы электрокаров очень токсичны), поскольку в процессе создания батареи графита и лития использовали меньше на 60 и 20 процентов соответственно.

Так, батарея с двойным химическим составом обеспечивает электрокару около 980 км запаса хода. Правда, такой электромобиль вряд ли выйдет на дороги общего пользования — это всего лишь доказательство концепции.

Разработки ONE продолжаются. В следующий раз компания планирует установить экспериментальную батарею на другую модель электрокаров. Модель пока не называют.

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