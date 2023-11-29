Расходятся миллионами: представлено новое поколение самого успешного внедорожника в Европе

Дизельных двигателей больше не будет

У румынского автопроизводителя Dacia есть модель, которая безумно популярна в Европе. Это Dacia Duster. С 2010 года, когда представили первое поколение внедорожника, продали 2,26 миллиона экземпляров этого авто.

В автомобиле уже много лет используются двигатели Renault, известные своей долговечностью. С момента обновления прошло уже более 6 лет. Значит, пора представить третье поколение Duster.

Dacia Duster 2024 модельного года: основные обновления и технические характеристики

С фото сразу видно, что автомобиль получил более современный и интересный кузов. Часто во время смены поколений машины становятся больше по размерам, но это совершенно не касается Dacia Duster 2024 – длина как была 4,34 метра, так и осталась.

А еще у Dacia Duster полностью изменилась платформа, придающая внутреннему пространству. В частности, сзади стало на 3 сантиметра больше места для ног, чем у предыдущего поколения, багажник тоже стал немного объемнее.

Что касается силовых агрегатов, то их уйма. В частности, версия Hybrid 140 оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью в 94 "лошадей" + электромотор на 49 л.с. Последний позволяет запускать автомобиль и ненадолго сохранять энергию.

Также есть версия Duster TCe 130 с так называемой "мягкой" гибридной трансмиссией. Она оснащена гибридной системой на 48 В, которая еще на 10% экономичнее.

Если вам нужно более дешевый автомобиль, то стоит выбрать газовую версию Eco-G 100 с 50-литровым газовым баком. Он расположен вместо запасного колеса, поэтому объем багажника не уменьшается.

В салоне машина имеет приборную панель нового дизайна, а также 10-дюймовый экран мультимедийки. Круиз-контроль присутствует уже в базовой версии.

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