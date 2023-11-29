Розходяться мільйонами: представлено нове покоління найуспішнішого позашляховика в Європі

Дизельних двигунів більше не буде

У румунського автовиробника Dacia є модель, яка шалено популярна в Європі. Це Dacia Duster. З 2010 року, відколи представили перше покоління позашляховика, продали 2,26 мільйона екземплярів цього авто.

В автомобілі уже багато років використовуються двигуни Renault, відомі своєю довговічністю. З моменту оновлення минуло уже понад 6 років. Значить, час представити третє покоління Duster.

Dacia Duster 2024 модельного року: основні оновлення та технічні характеристики

З фото відразу видно, що автомобіль отримав сучасніший та цікавіший кузов. Часто під час зміни поколінь машини стають більшими за розмірами, але це абсолютно не стосується Dacia Duster 2024 — довжина як була 4,34 метра, так і залишилась.

А ще у Dacia Duster повністю змінилась платформа, що додає внутрішнього простору. Зокрема, ззаду стало на 3 сантиметри більше місця для ніг, ніж у попереднього покоління, багажник теж став трішки об’ємнішим.

Щодо силових агрегатів, то їх сила-силенна. Зокрема, версія Hybrid 140 оснащена 1,6-літровим бензиновим мотором потужністю в 94 "коней" + електромотор на 49 к.с. Останній дозволяє запускати автомобіль та ненадовго зберігати енергію.

Також є версія Duster TCe 130 з так званою "м’якою" гібридною трансмісією. Вона оснащена гібридною системою на 48 В, яка ще на 10% економічніша.

Якщо вам треба дешевший автомобіль, то варто вибрати газову версію Eco-G 100 з 50-літровим газовим баком. Він розташований замість запасного колеса, тому об’єм багажника не зменшується.

У салоні машина має панель приладів нового дизайну, а також 10-дюймовий екран мультимедійки. Круїз-контроль тепер уже в базовій версії.

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